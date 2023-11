Verdacht auf Rauschgifthandel: Wohnungen durchsucht

Fulda (dpa/lhe) - Ermittler haben in Fulda wegen des Verdachts des Rauschgifthandels Wohnungen an fünf Anschriften durchsucht, Drogen sichergestellt und sieben Verdächtige festgenommen. Insgesamt seien 2,5 Kilogramm Heroin, 50 Gramm Kokain, Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe und eine Waffe sichergestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die am Mittwoch sichergestellten Drogen sollen nach ersten Schätzungen einen Straßenverkaufswert von rund 150.000 Euro haben. Gegen zwei 24 und 38 Jahre alte Männer seien Haftbefehle erlassen worden. Die fünf weiteren Verdächtigen im Alter zwischen 22 und 52 Jahren seien wieder auf freiem Fuß.