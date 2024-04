Razzia gegen mutmaßliche Doping-Dealer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Händler von Dopingmitteln sind am Dienstag drei Männer im Rhein-Main-Gebiet verhaftet worden. Der Zoll durchsuchte neun Wohn- und Geschäftsräume in Frankfurt, Dreieich und Langen (beide Landkreis Offenbach) sowie zwölf weitere Wohnungen im gesamten Bundesgebiet, wie der Zoll und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mitteilten. Dabei seien mehr als 10 000 Ampullen, mehr als 6000 Tabletten und 1200 Spritzen mit Dopingmitteln sowie 150 000 Euro Bargeld beschlagnahmt worden. Zudem fanden die Ermittler zwei Schusswaffen, Munition und ein Kilogramm Schwarzpulver.