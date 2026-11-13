Kriminalität

Razzia im Bahnhofsviertel: Sieben Menschen in Abschiebehaft

Bei einem Großeinsatz in der Frankfurter Innenstadt hat die Polizei insgesamt 46 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wie fällt das Fazit aus?

Der Einsatz sollte nach Angaben der Polizei für mehr Sicherheit im Bahnhofsviertel und der Frankfurter Innenstadt sorgen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Einsatz sollte nach Angaben der Polizei für mehr Sicherheit im Bahnhofsviertel und der Frankfurter Innenstadt sorgen. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einer Großkontrolle im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 420 Personen überprüft. Dabei nahm sie am Donnerstag unter anderem sieben ausreisepflichtige Menschen in Abschiebehaft, wie das hessische Innenministerium am Tag danach mitteilte. Insgesamt stellten die Beamten demnach 36 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fest.

Den Angaben nach wurden 46 Ermittlungsverfahren eingeleitet, zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt, zwölf Personen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und zwei Haftbefehle vollstreckt. 

Einsatz in Rahmen von «Innenstadtoffensive»

«Hinter den Zahlen stecken Kriminelle, die maßgeblich zur Verunsicherung im Bahnhofsviertel beitragen», sagte Innenminister Roman Poseck (CDU). «Dazu gehören Dealer, die offen auf der Straße mit Drogen handeln und das Elend der Abhängigen ausnutzen, Straftäter, die mit offenem Haftbefehl gesucht werden sowie Menschen, die Waffenverbote missachten und sich über Aufenthaltsverbote hinwegsetzen.»

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Der Einsatz sei die 65. Großkontrolle im Rahmen der sogenannten Innenstadtoffensive gewesen, hieß es weiter. Auch Drogen und Medikamente sollen sichergestellt worden sein. 

«Kriminelle sollen sich im Bahnhofsviertel nicht sicher fühlen. Sie sollen wissen, dass der Kontrolldruck nicht nachlässt», ergänzte Poseck. «Mit der gestrigen Razzia setzen wir unseren Kurs fort und werden das auch in Zukunft tun.»

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