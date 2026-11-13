Razzia im Bahnhofsviertel: Sieben Menschen in Abschiebehaft

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einer Großkontrolle im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 420 Personen überprüft. Dabei nahm sie am Donnerstag unter anderem sieben ausreisepflichtige Menschen in Abschiebehaft, wie das hessische Innenministerium am Tag danach mitteilte. Insgesamt stellten die Beamten demnach 36 Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fest.

Den Angaben nach wurden 46 Ermittlungsverfahren eingeleitet, zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt, zwölf Personen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und zwei Haftbefehle vollstreckt.

Einsatz in Rahmen von «Innenstadtoffensive»

«Hinter den Zahlen stecken Kriminelle, die maßgeblich zur Verunsicherung im Bahnhofsviertel beitragen», sagte Innenminister Roman Poseck (CDU). «Dazu gehören Dealer, die offen auf der Straße mit Drogen handeln und das Elend der Abhängigen ausnutzen, Straftäter, die mit offenem Haftbefehl gesucht werden sowie Menschen, die Waffenverbote missachten und sich über Aufenthaltsverbote hinwegsetzen.»

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Der Einsatz sei die 65. Großkontrolle im Rahmen der sogenannten Innenstadtoffensive gewesen, hieß es weiter. Auch Drogen und Medikamente sollen sichergestellt worden sein.