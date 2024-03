Größerer Kontrolleinsatz der Polizei im Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat am Frankfurter Hauptbahnhof einen größeren Kontrolleinsatz gegen die Straßenkriminalität durchgeführt. Dabei ging es unter anderem auch um die Drogenkriminalität, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Über die Zahl der eingesetzten Beamten gab es keine Angaben. Über mögliche Festnahmen lagen zunächst keine Informationen vor.

Der Einsatz am Freitag ist Teil des Programms «Innenstadtoffensive gegen Kriminalität» der Landesregierung, mit dem die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürgern in den hessischen Innenstädten gesteigert werden soll. Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte die Initiative für mehr Kontrolldruck jüngst angekündigt und dabei neben Wettbüros, Shishabars, Spielhallen und Szenelokale auch das Bahnhofsviertel in Frankfurt als Orte für Razzien der Polizei genannt.