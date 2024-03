Polizei zu Großkontrolle ins Frankfurter Bahnhofsviertel

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Polizei ist am Donnerstag zu einer Großkontrolle gegen Straßenkriminalität in das Frankfurter Bahnhofsviertel und in die Innenstadt ausgerückt. Einer der Schwerpunkte lag in der Kaiserstraße, einem Treffpunkt der offenen Drogenszene in der Nähe des Hauptbahnhofs. Beamtinnen und Beamte durchsuchten dort am späten Nachmittag mehrere Dutzend Verdächtige. Erst vor knapp einer Woche hatte es am Frankfurter Hauptbahnhof einen größeren Kontrolleinsatz der Polizei gegen die Straßenkriminalität gegeben.