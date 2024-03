Acht Festnahmen bei Kontrolleinsatz im Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem größeren Kontrolleinsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel hat die Polizei acht Menschen festgenommen. Insgesamt seien bei der Aktion am Freitagabend knapp 190 Menschen kontrolliert und 43 Strafverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei in Frankfurt am Samstagmorgen mit. Außerdem seien rund 200 Gramm Rauschgift sichergestellt worden, darunter Crack, Ecstasy, Marihuana und Haschisch.