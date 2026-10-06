Fußball-Nationalteam

Real-Neuzugang Senß: Superstars wie Mbappé «nicht so nah»

Die Ex-Frankfurterin Elisa Senß trägt seit Sommer das Trikot der Königlichen. Was das für die 29-Jährige bedeutet - und ob sie schon einen der Superstars der Real-Männer getroffen hat.

Geht voran: Elisa Senß (vorn) beim Training der deutschen Fußballerinnen in Eppelheim. Foto: Uwe Anspach/dpa
Geht voran: Elisa Senß (vorn) beim Training der deutschen Fußballerinnen in Eppelheim.

Eppelheim (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Elisa Senß hatte bei Real Madrid noch keine Chance, Superstars wie Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Vinícius Júnior kennenzulernen. «Nicht so nah», seien die Frauen der Männermannschaft, sagte die 29-Jährige am Rande des DFB-Trainings in Eppelheim. «Jeder hat auf seinem Campus den eigenen Bereich - wo wir trainieren, wo die trainieren.»

Senß war im Sommer von Eintracht Frankfurt zu den Königlichen gewechselt und hat sich dort auf Anhieb durchgesetzt. «Wir haben dieselbe Ein- und Ausfahrt, da bin ich mal dem Torwart entgegengekommen, dem Andrij Lunin. Aber ansonsten gibt es keinen Kontakt», sagte die bei Bundestrainer Christian Wück gesetzte Mittelfeldakteurin (36 Länderspiele). Immerhin: Zusammen mit ihrem Team war sie schon bei einem Spiel im Bernabéu-Stadion.  

«Ich musste es am Anfang tatsächlich erst mal begreifen, für welch einen großen Verein ich jetzt spiele. Ich kann sagen, dass ich auch sehr stolz bin», sagte Senß. «Ich glaube, dass ich eine sehr gute Anfangszeit hatte bei Real. Ich durfte sehr viel spielen.»

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0:7 in Barcelona: «Das war richtig doof» 

Madrids Frauen waren am Wochenende vor über 40.000 Zuschauern beim Champions-League-Sieger FC Barcelona allerdings mit 0:7 untergegangen. «Das war natürlich nix. Das war richtig doof. Aber ich glaube, man sollte nicht unterbuttern, wie gut wir die Spiele davor waren», so Senß. Neben der gebürtigen Oldenburgerin gehören auch die deutschen Ex-Nationalspielerinnen Sara Däbritz und Merle Frohms zum Kader bei Real. 

Mit der DFB-Auswahl trifft Senß am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Karlsruhe auf Australien und am 13. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Bremen auf Japan. Die beiden Länderspiele sind der Auftakt zur WM-Saison. Die Weltmeisterschaft findet vom 24. Juni bis 25. Juli in Brasilien statt.

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