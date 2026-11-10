Schifffahrt

Reederei FRS übernimmt Bingen-Rüdesheimer

Die traditionsreiche Schifffahrtsgesellschaft aus Bingen bekommt einen neuen Eigner. Die Flensburger Reedereigruppe betritt am Rhein kein Neuland.

Mit dem Geschäft wird FRS auch zum Betreiber der wichtigen Fährverbindung über den Rhein zwischen Bingen und Rüdesheim. (Archivbild) Foto: picture alliance / Andreas Arnold/dpa
Mit dem Geschäft wird FRS auch zum Betreiber der wichtigen Fährverbindung über den Rhein zwischen Bingen und Rüdesheim. (Archivbild)

Bingen/Flensburg (dpa) - Die international tätige Flensburger Reederei FRS übernimmt die Mehrheit bei der Bingen-Rüdesheimer Schifffahrtsgesellschaft. Mit der Übernahme wird sich am Netz der Autofähren am Rhein nichts ändern, auch die rund 50 Beschäftigten der Bingen-Rüdesheimer sollen ihre Jobs behalten, wie beide Unternehmen mitteilten. 

Für die FRS ist es nach eigenen Angaben bereits die vierte Übernahme am Rhein innerhalb der vergangenen zwei Jahre. Mit dem jüngsten Schritt ist auch der Einstieg in die Fahrgastschifffahrt verbunden. Teil der Übernahme sind nicht nur die Fährverbindungen zwischen Bingen und Rüdesheim, sondern auch vier Fahrgastschiffe, die unter anderem im Linienverkehr zwischen Rüdesheim und St. Goarshausen am Mittelrhein unterwegs sind. 

FRS betreibt bereits Fährverbindungen am Rhein zwischen St. Goar und St. Goarshausen, zwischen Ingelheim und Oestrich-Winkel sowie Lorch und Niederheimbach. Die FRS Reederei Gruppe hat nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 1.500 Beschäftige und weltweit mehr als 70 Schiffe auf Routen in Norddeutschland, am Rhein, in Skandinavien, in der Karibik und in Nordamerika.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Niedrigwasser bremst Schifffahrt auf dem Rhein aus
Trockenheit

Niedrigwasser bremst Schifffahrt auf dem Rhein aus

Wegen Niedrigwasser können viele Schiffe auf dem Rhein nur mit einem Drittel ihrer üblichen Traglast fahren. Was das für Verbraucher bedeutet.

22.07.2026

Neue Fähren und Brücken an Rhein und Main weiter im Gespräch
Schifffahrt

Neue Fähren und Brücken an Rhein und Main weiter im Gespräch

Welche Neuigkeiten gibt es bei den geplanten Flussquerungen im Welterbe Oberes Mittelrheintal und bei Mühlheim am Main? Besonders Pendler interessiert dies.

26.01.2025

Flensburger Reederei FRS übernimmt Rheinfähre
Schiffsverbindungen

Flensburger Reederei FRS übernimmt Rheinfähre

Die Flensburger Reederei FRS ist vielseitig auf mehreren Kontinenten unterwegs. Jetzt übernimmt das Unternehmen eine Rheinfähre.

12.12.2024

Tourismus

«Rhein in Flammen» mit Feuerwerken bei Bingen und Rüdesheim

Feuerzauber hoch über dem Fluss: Bei «Rhein in Flammen» erwarten die Veranstalter wieder Tausende Besucher. Der bisher regenreiche Sommer hat dabei auch Vorteile.

06.07.2024

Schifffahrt

Tausende Besucher feiern «Rhein in Flammen»

02.07.2023