Reform: Sehr viel mehr Haushalte bekommen Wohngeld

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr ist in Hessen im Zuge einer Gesetzesreform deutlich häufiger Wohngeld ausgezahlt worden als noch 2022. Am 31. Dezember 2023 bezogen rund 73 000 Haushalte diese Unterstützung vom Staat, das waren gut 70 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte.

Am 1. Januar 2023 trat eine Reform in Kraft, nach der mehr Haushalte Anspruch auf die Unterstützung bekamen. Auch die Höhe des Wohngeldes wurde angepasst. In rund 71 500 hessischen Haushalten bezogen alle Haushaltsmitglieder Wohngeld – das sind die sogenannten reinen Wohngeldhaushalte. Sie machten im vergangenen Jahr 98 Prozent an allen hessischen Wohngeldhaushalten aus.