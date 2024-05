Reform zur Ladenöffnung an Sonntagen beschäftigt Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Plenardebatte im Hessischen Landtag geht es am Donnerstagnachmittag um eine geplante Änderung des Ladenöffnungsgesetzes. Digitale Kleinstsupermärkte mit Automaten und ohne Personal sollen nach dem Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, SPD und FDP demnach landesweit an allen Sonn- und Feiertagen öffnen können. Gegenwärtig ist das in Hessen in der Regel verboten. Außerdem wollen die Parlamentarier unter anderem über die Zukunft der Kunstausstellung documenta, Jugendkriminalität sowie die Beamtenbesoldung debattieren.