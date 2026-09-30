Regen in Sicht
Erst ist es noch hochsommerlich warm. In Hessen zeigt sich der Mittwoch sommerlich. Doch schon am Donnerstag ändert sich das Wetter deutlich - örtlich droht sogar mehrstündiger Starkregen.
Offenbach (dpa/lhe) - Neben einigen Schleierwolken ist es in Hessen sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei 25 bis 28 Grad, in Hochlagen bei bis zu 23 Grad. Im Tagesverlauf nimmt von Westen her die Bewölkung zu. In der Nacht ist dann örtlich etwas Regen möglich.
Am Donnerstag ist es in Hessen meist bedeckt und von Westen her verbreitet regnerisch, teils schauerartig oder gewittrig. Örtlich kann es nach der Vorhersage der Meteorologen auch teils mehrstündigen Starkregen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.