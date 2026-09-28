Wetteraussichten

Spätsommer in Hessen – Wetterumschwung ab Donnerstag

Nach sonnigen Tagen kündigen sich ab Donnerstag Wolken und Regen an. Was der Deutsche Wetterdienst für Hessen vorhersagt.

Ab Donnerstag zieht Regen auf und die Temperaturen sinken. (Symbolbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Ab Donnerstag zieht Regen auf und die Temperaturen sinken. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lrs) - Die Woche startet in Hessen spätsommerlich warm. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes auf 25 bis 30 Grad. 

Am Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 29 Grad. Der Mittwoch startet sonnig, im Tagesverlauf wird es dann heiter bis wolkig. Es bleibt aber noch trocken bei 25 bis 28 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kündigt sich dann ein Wetterumschwung an. Von Westen her ziehen dichtere Wolken auf, dazu ist örtlich etwas Regen möglich. Am Donnerstag ist es den Meteorologen zufolge dann meist bedeckt und von Westen verbreitet regnerisch. Die Temperaturen liegen bei 21 bis 25 Grad.

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