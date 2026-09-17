Vorhersage

Herbstwetter in Hessen: Regen, Wind und milde Temperaturen

Milde Temperaturen und wechselhaftes Wetter: Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage in Hessen vorhersagt.

Die Menschen in Hessen erwarten wolkenreiche Tage. (Symbolbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Die Menschen in Hessen erwarten wolkenreiche Tage. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In den kommenden Tagen können die Menschen in Hessen herbstliches Wetter erwarten. Heute soll es laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar bewölkt, aber noch meistens trocken bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Höchsttemperaturen von 19 bis 23 Grad, in Hochlagen um die 16 Grad.

Der Freitag startet der Vorhersage zufolge mit Regen und Wolken. Im Laufe des Tages sind Auflockerungen möglich, allerdings kann es trotzdem noch einzelne Schauer geben. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 19 und 22 Grad liegen.

Am Samstag erwartet die Menschen in Hessen ein wolkenreicher Tag, aber meist ohne Regen. Dabei sind laut den Vorhersagen des DWD teils starke Windböen möglich. Die Temperaturen übersteigen dabei nicht die 24 Grad. 

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Der Sonntag könnte für die Menschen in Hessen ein regenreicher Tag werden. Später können sich die Wolken etwas auflösen. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 20 und 24 Grad.

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