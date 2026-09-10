Ruhiges Herbstwetter bringt Sonne und kühle Nächten

Offenbach (dpa/lhe) - Zunehmend sonnig und zwischen 18 und 23 Grad warm wird es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) heute in Hessen. Zunächst müssen sich allerdings der Nebel auflösen und die vorhandenen Wolken weiterziehen. Dies geschieht laut DWD im Tagesverlauf von Südwesten her. Nachts sinken die Temperaturen auf 9 bis 3 Grad.

Am Freitag ist es zunächst oft heiter und trocken, wie der DWD vorhersagt. Später ziehen von Nordwesten Wolken auf, Regen fällt aus ihnen aber nur spärlich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad, in Hochlagen betragen sie bis 18 Grad. In der Nacht auf Samstag können sich örtlich Hochnebel oder Nebel bilden, die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad.

Ähnliches Wetter am Samstag: Nach Nebelauflösung ist es meist heiter und trocken, es wird 21 bis 25 Grad warm, in den höchsten Lagen bis 18 Grad. Der Sonntag beginnt im Nordwesten mit dichten Wolken, die Regen bringen. Mit maximal 22 bis 26 Grad bleibt es warm.