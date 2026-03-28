Wechselhaftes Wetter in Hessen mit Regen und Schneeschauern
Regen, Schneeregen und Glätte: In Hessen bleibt das Wetter wechselhaft. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen erwartet die Menschen ungemütliches Wetter: Immer wieder kann es Regen und Schneeregen geben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, regnet es heute bei Maximaltemperaturen zwischen 4 und 6 Grad. Für das Bergland sagen die Meteorologen Schnee vorher.
In der Nacht zum Sonntag ziehen die Schauer ab. Zum Morgen ist im Nordwesten erneut vereinzelt Regen möglich. Die Tiefstwerte liegen laut der Vorhersage bei 1 bis minus 2 Grad, im Bergland lokal bei minus 3 Grad. Gebietsweise droht dort Glätte infolge überfrierender Nässe und Schneematsch.
Bis zu 12 Grad am Sonntag
Am Sonntag bleibt es laut DWD überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad, im Bergland auf 5 bis 8 Grad. In der Nacht zum Montag kommt von Nordwesten wieder Regen auf, in höchsten Lagen Schneeregen oder Schnee. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 2 Grad, im Bergland bei 1 bis minus 1 Grad. In Hochlagen ist Glätte infolge von Schneematsch möglich. Der Wind frischt auf, es kann starke Böen geben.
Für Montag erwarten die Meteorologen immer wieder Schauer, örtlich auch mit Graupel, im höheren Bergland teils mit Schnee. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad, in Hochlagen um 4 Grad.