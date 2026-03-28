Wetter

Wechselhaftes Wetter in Hessen mit Regen und Schneeschauern

Regen, Schneeregen und Glätte: In Hessen bleibt das Wetter wechselhaft. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

Nach ungemütlichem Start am Samstag bringt der Sonntag mildere Temperaturen nach Hessen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Nach ungemütlichem Start am Samstag bringt der Sonntag mildere Temperaturen nach Hessen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen erwartet die Menschen ungemütliches Wetter: Immer wieder kann es Regen und Schneeregen geben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, regnet es heute bei Maximaltemperaturen zwischen 4 und 6 Grad. Für das Bergland sagen die Meteorologen Schnee vorher. 

In der Nacht zum Sonntag ziehen die Schauer ab. Zum Morgen ist im Nordwesten erneut vereinzelt Regen möglich. Die Tiefstwerte liegen laut der Vorhersage bei 1 bis minus 2 Grad, im Bergland lokal bei minus 3 Grad. Gebietsweise droht dort Glätte infolge überfrierender Nässe und Schneematsch.

Bis zu 12 Grad am Sonntag

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Sonntag bleibt es laut DWD überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad, im Bergland auf 5 bis 8 Grad. In der Nacht zum Montag kommt von Nordwesten wieder Regen auf, in höchsten Lagen Schneeregen oder Schnee. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 2 Grad, im Bergland bei 1 bis minus 1 Grad. In Hochlagen ist Glätte infolge von Schneematsch möglich. Der Wind frischt auf, es kann starke Böen geben.

Für Montag erwarten die Meteorologen immer wieder Schauer, örtlich auch mit Graupel, im höheren Bergland teils mit Schnee. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad, in Hochlagen um 4 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wetter in Hessen: Frost, Glätte und Schnee zum Wochenende
Prognose

Wetter in Hessen: Frost, Glätte und Schnee zum Wochenende

In Hessen bleibt es auf den Straßen glatt. Am Wochenende bringt eine Kaltfront im Bergland Schnee, während im Rhein-Main-Gebiet Regen fällt. Autofahrer sollten vorsichtig sein.

30.01.2026

Schnee, Regen, Schneeregen – Wetterdienst warnt vor Glätte
Wetterausblick

Schnee, Regen, Schneeregen – Wetterdienst warnt vor Glätte

Glätte, Schneematsch und Schneeverwehungen: In Hessen wird es rutschig. Warum Autofahrer jetzt besonders aufpassen müssen.

07.01.2026

Schneefall und Glätte in Hessen erwartet
Wetter

Schneefall und Glätte in Hessen erwartet

Der Winter streckt in Hessen die Fühler aus. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge kann es auf den Straßen glatt werden.

20.11.2024

Schnee und Regen sorgen für Glätte in Hessen
Wetter

Schnee und Regen sorgen für Glätte in Hessen

Es wird ungemütlich in Hessen. Starker Wind, Regen und Schnee sorgen mit sinkenden Temperaturen für Glätte. Auch Gewitter werden erwartet.

19.11.2024

Wetter

Trüber Wochenstart in Hessen: Schnee im Bergland

26.03.2023