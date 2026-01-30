Prognose

Wetter in Hessen: Frost, Glätte und Schnee zum Wochenende

In Hessen bleibt es auf den Straßen glatt. Am Wochenende bringt eine Kaltfront im Bergland Schnee, während im Rhein-Main-Gebiet Regen fällt. Autofahrer sollten vorsichtig sein.

Frost und Glätte bestimmen das Wetter in Hessen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Frost und Glätte bestimmen das Wetter in Hessen.

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter bleibt am Wochenende winterlich in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, herrscht zunächst weiterhin Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Ab dem Freitagnachmittag zieht von Westen leichter Niederschlag auf. Im Taunus und im nördlichen Bergland werden bis zu einem Zentimeter Neuschnee erwartet. Örtlich ist Glätte durch gefrierenden Regen nicht ausgeschlossen. Autofahrer sollten vorsichtig sein. Tagsüber wird es wechselnd bis stark bewölkt bei Höchstwerten zwischen null und vier Grad. 

In der Nacht zum Samstag ist gebietsweise mit leichtem Frost zwischen null und minus drei Grad zu rechnen, im höheren Bergland um die minus vier Grad. Zudem kann sich laut DWD örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen zwei und minus zwei Grad, in Hochlagen bis minus vier Grad.

Bewölktes Wochenende in Hessen

Am Samstag bleibt es laut den Experten überwiegend stark bewölkt mit vereinzelt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen im Südwesten zwischen drei und sechs Grad. Der Sonntag wird stark bewölkt bis bedeckt. Vor allem im Südwesten fällt zeitweise etwas Regen, sonst ist vereinzelt Schneeregen möglich. 

Die Höchstwerte erreichen maximal sechs Grad am Rhein und maximal zwei Grad Bergland.

