Wetter in Hessen: Frost, Glätte und Schnee zum Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter bleibt am Wochenende winterlich in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, herrscht zunächst weiterhin Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Ab dem Freitagnachmittag zieht von Westen leichter Niederschlag auf. Im Taunus und im nördlichen Bergland werden bis zu einem Zentimeter Neuschnee erwartet. Örtlich ist Glätte durch gefrierenden Regen nicht ausgeschlossen. Autofahrer sollten vorsichtig sein. Tagsüber wird es wechselnd bis stark bewölkt bei Höchstwerten zwischen null und vier Grad.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

In der Nacht zum Samstag ist gebietsweise mit leichtem Frost zwischen null und minus drei Grad zu rechnen, im höheren Bergland um die minus vier Grad. Zudem kann sich laut DWD örtlich Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen zwei und minus zwei Grad, in Hochlagen bis minus vier Grad.

Bewölktes Wochenende in Hessen

Am Samstag bleibt es laut den Experten überwiegend stark bewölkt mit vereinzelt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen im Südwesten zwischen drei und sechs Grad. Der Sonntag wird stark bewölkt bis bedeckt. Vor allem im Südwesten fällt zeitweise etwas Regen, sonst ist vereinzelt Schneeregen möglich.