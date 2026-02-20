Wetter in Hessen: Frost weicht Regen und milder Luft
Zum Wochenende dominieren in Hessen Regen, mildes Wetter und auffrischender Wind. Am Sonntag erreichen die Höchstwerte 15 Grad.
Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem frostigen Morgen stellt sich in Hessen deutlich milderes, aber wechselhaftes Wetter ein. Anfangs ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch verbreitet mit Frost und Glätte zu rechnen. Autofahrer sollten vorsichtig sein. Im Tagesverlauf scheint zunächst gebietsweise die Sonne, bevor sich von Westen her dichte Wolken ausbreiten. Am Nachmittag fällt zeitweise leichter Regen, im höheren Bergland auch Schneeregen oder Schnee. Die Höchstwerte erreichen 2 bis 6 Grad, in Hochlagen um 0 Grad.
In der Nacht zum Samstag setzt sich von Westen her Regen durch, in den höchsten Lagen anfangs noch mit Glättegefahr. Die Temperaturen steigen laut DWD im Laufe der Nacht an. Am Samstag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt mit wiederholtem Regen bei maximal 7 bis 12 Grad, im höheren Bergland um 5 Grad. Auch der Sonntag zeigt sich trüb und regnerisch. Die Temperaturen klettern laut den Meteorologen auf 11 bis 15 Grad, in höheren Lagen auf 8 bis 10 Grad.