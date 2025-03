Wetterumschwung am Wochenende

Offenbach (dpa) - Endlich ist er da! Am Donnerstag ist offizieller Frühlingsbeginn - dazu wird es sehr milde Temperaturen und viel Sonne geben. Doch «allzu lupenrein» gestaltet sich das Wetter an dem Tag nicht, sagte der Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Südwesten und Westen dürfte es zeitweise ziemlich wolkig werden, es bleibt aber trocken. Ansonsten scheint vor allem oft die Sonne bei 13 bis 20 Grad, in Küstennähe bei 9 bis 15 Grad.