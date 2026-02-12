Regen ohne Pause? Was jetzt auf Baden-Württemberg zukommt

Stuttgart (dpa/lsw) - Regen, Regen, Dauerregen? In Baden-Württemberg bleibt es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nass. Bis ins Wochenende hinein müsse sich der Südwesten auf teils anhaltende Niederschläge einstellen, erklärte ein DWD-Meteorologe. Regen treffe dabei auf Tauwetter. Was der Experte erwartet.

Schon im Tagesverlauf soll es überwiegend stark bewölkt oder bedeckt bleiben. Immer wieder sei mit Regen zu rechnen, im Schwarzwald könne er laut Prognose auch länger anhalten. Die Temperaturen dürften zwischen 7 Grad auf der Alb und bis zu 13 Grad am Oberrhein liegen – für Februar vergleichsweise mild. Dazu wehe teils frischer Wind, der in tieferen Gebieten auch stark bis stürmisch auftreten könne.

Der Meteorologe geht davon aus, dass die Schneemassen oberhalb von 1.000 Metern durch den Regen, die Plusgrade und den Wind in den kommenden Stunden schmelzen werden. «Der Schnee wird verschwinden, wir rechnen mit unwetterartigem Tauwetter», sagte er. Das Tauwasser werde in Flüssen aufgefangen, was für deutlich steigende Pegelstände sorgen dürfte.

Am Wochenende Schauer und zunehmend winterlich

Auch am Freitag zeichne sich kein Wetterumschwung ab. Der DWD erwartet weiterhin viele Wolken und verbreitet Regen – mit ein paar Pausen. Besonders in höheren Lagen könne es zeitweise kräftiger regnen. Die Temperaturen bleiben zunächst auf eher hohem Niveau, bevor sie allmählich etwas zurückgehen.