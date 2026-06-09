Regen und Gewitter in Hessen erwartet
Schirm griffbereit? Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Hessen mit Regen, Wolken und einzelnen Gewittern.
Offenbach (dpa/lhe) - Regen, Wolken und einzelne Gewitter prägen das Wetter in Hessen auch in den kommenden Tagen. Am Dienstag sei mit wechselnder Bewölkung zu rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In Nordhessen seien ab dem Vormittag Regen und kurze Gewitter möglich. Dabei kann es im Umfeld von Schauern und Gewittern zu starken bis stürmischen Böen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad.
Am Mittwoch bleibt es überwiegend bewölkt. Gebietsweise komme es zu Schauern, ab dem Mittag seien örtliche Gewitter möglich. Mit maximal 16 bis 19 Grad wird es etwas kühler. Auch am Donnerstag wird es den Meteorologen zufolge wechselnd bis stark bewölkt. Dabei sei erneut mit Regen und einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad.