Regen und Gewitter zum Sommeranfang in Hessen

In der Nacht zum Freitag erwarten die Meteorologen weitere Schauer und Gewitter. Außerdem kühlt es auf Temperaturen von 17 bis 14 Grad ab. Auch am Freitag bleibt das Wetter weitgehend unverändert. Bei Höchsttemperaturen von 22 bis 25 Grad werden Schauer, Gewitter und stürmische Böen erwartet.

Auch wenn die Wolkendecke in der Nacht zum Samstag auflockert, bleibt das Wetter laut DWD-Vorhersage am Wochenende unverändert. Immerhin werden für Sonntagabend zum EM-Spiel der Deutschen Nationalmannschaft, welches in Frankfurt stattfinden wird, keine Gewitter erwartet.