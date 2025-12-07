Wetterbericht Regen und Wind zum Advent - ab Montag wird es milder Schmuddelwetter satt im Südwesten. Ab Montag wird es trockener und wärmer. 07.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Silas Stein/dpa In Baden-Württemberg wird es am Wochenende vor allem regnerisch. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Wetteraussichten Regen, Wolken und Wind statt Winterwetter Unbeständig, mild und windig: Das Wetter in den kommenden Tagen wird wechselhaft und nicht winterlich. Die Temperaturen können aber auf bis zu 17 Grad steigen. 06.12.2025 Wetterbericht Auch zweites Adventswochenende grau und nass Mit Schirm und wetterfester Kleidung zum Weihnachtsmarkt: Warum das Wochenende im Südwesten alles andere als winterlich wird - und welche frühlingshaften Temperaturen am Montag erwartet werden. 06.12.2025 Wetterbericht Regen statt Winterzauber: Adventssonntag mit bis zu 13 Grad Advent mit Regenschirm statt Schneeflocken: Im Südwesten bringt das Wochenende 13 Grad. Und es wird noch milder. 05.12.2025 Wetterbericht Trübes Adventswochenende - Glättegefahr im Südwesten Regen, Nebel und Glätte: Wer den Weihnachtsmarkt besuchen will, sollte wetterfest gekleidet sein. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage prognostiziert. 29.11.2025 DWD Das Wetter in Hessen bleibt mild und windig 27.12.2023