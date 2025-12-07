Wetterbericht

Regen und Wind zum Advent - ab Montag wird es milder

Schmuddelwetter satt im Südwesten. Ab Montag wird es trockener und wärmer.

In Baden-Württemberg wird es am Wochenende vor allem regnerisch. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
In Baden-Württemberg wird es am Wochenende vor allem regnerisch. (Symbolbild)
