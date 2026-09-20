Wetter

Regen und Wolken bestimmen das Wetter in Hessen

Regenschauer und Wolken prägen das Wetter in Hessen. Nur gelegentlich zeigt sich die Sonne. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage erwartet.

In den nächsten Tagen gibt es immer wieder Regen und Wolken. (Symbolbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa
In den nächsten Tagen gibt es immer wieder Regen und Wolken. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen wird es in Hessen immer wieder Regenschauer und Wolken geben, gelegentlich heitert es auf. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich heute Nachmittag einzelne Schauer und auflockernde Bewölkung ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. Dazu weht mäßiger, zeitweise stark böiger Westwind.

Am Montag bleibt es wechselnd bewölkt und überwiegend trocken bei gleichbleibenden Temperaturen. Am Dienstag ist es zunächst vielfach stark bewölkt und neblig-trüb. Im Süden lockert es im Tagesverlauf auf, im Norden kann etwas Regen oder Sprühregen fallen.

Am Mittwoch wird es im Süden zunächst heiter. Von Nordwesten ziehen im Tagesverlauf dichtere Wolken auf. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sind laut DWD gebietsweise schauerartiger Regen und im Norden auch einzelne Gewitter möglich.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Hessen
Wetter

Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Hessen

In Hessen bleibt es in den kommenden Tagen wechselhaft: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Schauern, Gewittern und nur gelegentlich Sonnenschein.

21.10.2025

Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Hessen
Wetter

Wolken und Regen bestimmen das Wetter in Hessen

In Hessen bleibt es weiter grau: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die kommenden Tage viele Wolken, gelegentlich Regen und nur wenig Sonne.

08.10.2025

Regen und Schauer prägen das Wetter in Hessen
Wetterausblick

Regen und Schauer prägen das Wetter in Hessen

Zum Wochenstart in Hessen bestimmen Regen und Schauer das Wetter. Die Temperaturen liegen maximal bei 22 Grad. Dienstag und Mittwoch folgen dem Trend.

28.07.2025

Wolken und Regen in Hessen auch zu Wochenbeginn
Wetter

Wolken und Regen in Hessen auch zu Wochenbeginn

Endlich hat es geregnet, wenn auch nicht stark und flächendeckend. Bis Mittwoch bleibt es bei Wolken und Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

25.05.2025

Wettervorhersage

Wolken und Sonne bestimmen Wetter in Hessen

Trocken - aber noch nicht richtig frühlingshaft: Der Wetterdienst sagt für Hessen milde Temperaturen voraus, aber auch Wolken und Schauer.

28.04.2024