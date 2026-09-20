Regen und Wolken bestimmen das Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen wird es in Hessen immer wieder Regenschauer und Wolken geben, gelegentlich heitert es auf. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechseln sich heute Nachmittag einzelne Schauer und auflockernde Bewölkung ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. Dazu weht mäßiger, zeitweise stark böiger Westwind.

Am Montag bleibt es wechselnd bewölkt und überwiegend trocken bei gleichbleibenden Temperaturen. Am Dienstag ist es zunächst vielfach stark bewölkt und neblig-trüb. Im Süden lockert es im Tagesverlauf auf, im Norden kann etwas Regen oder Sprühregen fallen.

Am Mittwoch wird es im Süden zunächst heiter. Von Nordwesten ziehen im Tagesverlauf dichtere Wolken auf. Die Temperaturen erreichen 20 bis 23 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sind laut DWD gebietsweise schauerartiger Regen und im Norden auch einzelne Gewitter möglich.