Schauer und Gewitter

Regen, Wind und Graupel – ungemütliche Tage in Hessen

Zur Wochenmitte in Hessen bleibt das Wetter unverändert kühl und regnerisch. Örtlich sind weiterhin Gewitter möglich.

Der Regenschirm muss weiterhin mit: Es bleibt nass in Hessen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Regenschirm muss weiterhin mit: Es bleibt nass in Hessen. (Symbolbild)

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Der Tag startet für die Menschen in Hessen mit einem wolkenverhangenen Himmel. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad örtlich immer wieder Schauer geben, die sich im Tagesverlauf ausbreiten. In Hochlagen werden Werte um 9 Grad erwartet. Vereinzelt seien Gewitter mit starken bis stürmischen Böen und Graupel möglich, warnt der DWD. 

Bild

In der kommenden Nacht ist es bei Temperaturen zwischen 8 und 5 Grad weiter wechselhaft. Der Donnerstag zeigt sich meist stark bewölkt. Häufig gibt es Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Meteorologen erwarten kühle Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen um 8 Grad.

In der Nacht auf Freitag klingen die Schauer bei Temperaturen von 6 bis 2 Grad langsam ab. In den späteren Nachtstunden können gebietsweise Dunst- und Nebelfelder auftreten. Im Tagesverlauf breitet sich dann der Regen erneut in Hessen aus. Dabei werden laut den Wetterexperten Werte zwischen 12 und 15 Grad erwartet.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Regen, Graupel und Gewitter in Hessen
Vorhersage

Regen, Graupel und Gewitter in Hessen

Das Wochenende kommt überwiegend ohne Regen aus und bringt sogar etwas blauen Himmel nach Hessen. Bis einschließlich Freitag sind die Aussichten aber eher mau.

27.02.2025

Schauer, Graupel, Sonne: Durchwachsenes Wetter in Hessen
Vorhersage

Schauer, Graupel, Sonne: Durchwachsenes Wetter in Hessen

Kühles Herbstwetter erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst für die nächsten Tage. Etwas Sonnenschein ist am Wochenende aber drin.

12.09.2024

Gewitter und Schauer erwartet: Temperaturen bis 25 Grad
Hessenwetter

Gewitter und Schauer erwartet: Temperaturen bis 25 Grad

Am Sonntag zeigt sich in Hessen die Sonne. Einzelne Gewitter und Schauer begleiten die Menschen allerdings weiterhin - auch zum Wochenstart.

25.05.2024

Schauer und teils Gewitter in Hessen erwartet
Wetter

Schauer und teils Gewitter in Hessen erwartet

20.05.2024

Deutscher Wetterdienst

Viele Wolken, Regen und Gewitter in Hessen erwartet

12.04.2023