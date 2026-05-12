Wetter bleibt eher trister Mix

Regen zieht ab – aber der Frühling bleibt auf Abstand

Frühling sieht anders aus: Nach einem völlig verregneten Wochenstart lässt sich zwar auch die Sonne mal wieder blicken. Aber die nächsten Wolken stehen bereits Schlange.

Regen, Schnee im Bergland, Gewitter und Frost in Bodennähe: Die Woche der Eisheiligen bleibt ungemütlich Woche - mit einer kurzen Atempause mittendrin. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Regen, Schnee im Bergland, Gewitter und Frost in Bodennähe: Die Woche der Eisheiligen bleibt ungemütlich Woche - mit einer kurzen Atempause mittendrin.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die sogenannten Eisheiligen haben Baden-Württemberg fest im Griff: Zwar sollte der Regen allmählich nachlassen, doch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft – und deutlich kühler als zuletzt.

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Zunächst zeigt sich das Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) etwas freundlicher. Neben Wolken kommt immer wieder die Sonne durch, im Südwesten sind auch längere helle Abschnitte drin. 

Ganz stabil wird es aber nicht: Vereinzelt ziehen weiterhin Schauer durch, im Bergland teils sogar mit Schnee. Im Osten kann es am Nachmittag auch kurze Gewitter geben. Die Temperaturen bleiben gedämpft und erreichen 7 Grad auf der Alb sowie 12 bis 15 Grad am Rhein und Neckar. In der Nacht wird es vielerorts wieder kalt genug für Bodenfrost – ganz typisch für die Eisheiligen Mitte Mai, die vor allem Landwirte im Blick haben.

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Kurze Atempause zur Wochenmitte

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Der Mittwoch dürfte nach Einschätzung des DWD der trockenste Tag der Woche werden. Zwar ziehen dichtere Wolkenfelder durch, doch zwischendurch zeigt sich häufig die Sonne. Erst am Nachmittag sind im Norden und Westen einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen legen leicht zu und erreichen bis zu 17 Grad in der Kurpfalz. Schon in der Nacht zum Donnerstag setzt jedoch wieder kräftiger Regen ein, örtlich auch mit kurzen Gewittern. Donnerstag und Freitag bleiben dann meist stark bewölkt, regnerisch und eher kühl.

Eisheilige als Erfahrungswert

Viele Hobbygärtner verfolgen die Entwicklung derzeit besonders aufmerksam. Die Eisheiligen gelten seit Jahrhunderten als mögliche Phase für späte Kälterückschläge im Mai, die jungen Pflanzen schaden können. Meteorologisch sind sie allerdings kein festes Naturgesetz, sondern eine überlieferte Bauernregel – ähnlich wie Schafskälte oder Altweibersommer. Dennoch warten viele traditionell ab, bevor sie empfindliche Pflanzen dauerhaft ins Freie setzen.

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