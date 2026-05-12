Regen zieht ab – aber der Frühling bleibt auf Abstand

Stuttgart (dpa/lsw) - Die sogenannten Eisheiligen haben Baden-Württemberg fest im Griff: Zwar sollte der Regen allmählich nachlassen, doch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft – und deutlich kühler als zuletzt.

Zunächst zeigt sich das Wetter laut Deutschem Wetterdienst (DWD) etwas freundlicher. Neben Wolken kommt immer wieder die Sonne durch, im Südwesten sind auch längere helle Abschnitte drin.

Ganz stabil wird es aber nicht: Vereinzelt ziehen weiterhin Schauer durch, im Bergland teils sogar mit Schnee. Im Osten kann es am Nachmittag auch kurze Gewitter geben. Die Temperaturen bleiben gedämpft und erreichen 7 Grad auf der Alb sowie 12 bis 15 Grad am Rhein und Neckar. In der Nacht wird es vielerorts wieder kalt genug für Bodenfrost – ganz typisch für die Eisheiligen Mitte Mai, die vor allem Landwirte im Blick haben.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kurze Atempause zur Wochenmitte

Der Mittwoch dürfte nach Einschätzung des DWD der trockenste Tag der Woche werden. Zwar ziehen dichtere Wolkenfelder durch, doch zwischendurch zeigt sich häufig die Sonne. Erst am Nachmittag sind im Norden und Westen einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen legen leicht zu und erreichen bis zu 17 Grad in der Kurpfalz. Schon in der Nacht zum Donnerstag setzt jedoch wieder kräftiger Regen ein, örtlich auch mit kurzen Gewittern. Donnerstag und Freitag bleiben dann meist stark bewölkt, regnerisch und eher kühl.

Eisheilige als Erfahrungswert