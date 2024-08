Regenreicher Sommer gibt Wald Erholungspause

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Nach mehreren zu trockenen Jahren hat es in diesem Sommer oft geregnet - für die Natur eine dringend benötigte Gelegenheit zur Regeneration. «Der Wald hat eine Riesenpause gehabt nach den Schäden, die die Trockenheit in den letzten fünf Jahren verursacht hat», sagt Christian Raupach vom hessischen Waldbesitzerverband. Das Grundwasser sei aufgefüllt und die Bäume hätten neue Feinwurzeln bilden können. Damit könnten sie mehr Wasser aufnehmen, was sie widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge mache.