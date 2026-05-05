Regenwasser und Tierfutter - ZG Raiffeisen 2026 optimistisch

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Folgen der wirtschaftlichen Lage, nicht zuletzt durch den Krieg im Nahen Osten, zeigen sich beim Agrar-Handelskonzern ZG Raiffeisen im Großen wie im Kleinen: Viele Landwirte sparen aktuell, sodass im ersten Quartal 2026 knapp 3 Prozent weniger Tiernahrung produziert worden seien als im Vorjahreszeitraum, sagte Vorstand Holger Löbbert in Karlsruhe.

Sein Kollege Lukas Roßhart verwies auf den Heimtierbereich, wo es zwar bei Futter für Hunde und Katzen im vergangenen Jahr ein Plus gegeben habe, bei Fütter für Wildvögel hingegen nicht. «Da spüren wir Verschiebungen, wo man am ehesten mal spart.» Auch das Gartengeschäft sei leicht im Minus gewesen.

Positive Prognose nach Rückgängen 2025

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Trotzdem erwartet die Gruppe 2026 Zuwächse beim Ergebnis. Der Jahresüberschuss soll sich laut Löbbert auf etwa 5,7 Millionen Euro belaufen. Das wäre fast viermal so viel wie im vergangenen Jahr, als unterm Strich 1,5 Millionen Euro standen (minus 0,2 Millionen). Der Umsatz sank den Angaben nach binnen eines Jahres um 1,4 Prozent auf rund 1,35 Milliarden Euro.

Zum einen hat die Gruppe, die in Baden, Rheinland-Pfalz und dem Elsass von Traktoren und Melkrobotern über regionale Lebensmittel bis hin zu Tankstellen ein breites Angebot hat, unter anderem fünf nicht ausreichend wirtschaftliche Märkte geschlossen. Zum anderen setzt sie auf zukunftsträchtige Themen wie energetische Sanierung, Regenwasser-Management und Photovoltaik. Außerdem hoffen die Vorstände, dass die Baukonjunktur wieder anziehe.

Keine Lieferengpässe durch Iran-Krieg

Gerade Dünger und Diesel hätten sich infolge des Nahost-Konfliktes deutlich erhöht, sagte Löbbert. Lieferengpässe gebe es aber absehbar nicht. Die Vermarktungspreise etwa für Getreide und Ölsaaten wie Raps hätten hingegen nur moderat angezogen. Sowohl die Landwirte als auch Handelsunternehmen wie ZG Raiffeisen stünden daher unter massivem Kostendruck, erklärte er.