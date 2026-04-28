Landtagsplenum

Regierungserklärung von Minister Mansoori erwartet

Wie will Minister Kaweh Mansoori (SPD) Hessens Wirtschaft stärken? Seine Regierungserklärung steht am Dienstag im Fokus der Plenardebatte im Landtag.

Der Minister hatte diese Woche bereits ein Industriepaket vorgestellt. (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Der Minister hatte diese Woche bereits ein Industriepaket vorgestellt. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am ersten Tag der Plenardebatten diese Woche im hessischen Landtag in Wiesbaden will Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) am Dienstag (15.25 Uhr) eine Regierungserklärung abgeben. Darin soll es um die Frage gehen, wie der Wirtschaftsstandort Hessen gestärkt werden kann. Der Minister hatte diese Woche bereits ein Industriepaket vorgestellt, das etwa die Ansiedlung von Unternehmen erleichtern soll. 

Weiteres Thema im Landtagsplenum ist ein Vorschlag der Grünen zur Förderung des Radverkehrs. Mit einem «Neue-Radwege-Gesetz» will die oppositionelle Fraktion den Ausbau der Infrastruktur deutlich beschleunigen. Derzeit verzögere sich der Bau von Radwegen häufig durch langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren, kritisierte die Grünen-Fraktion.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Industriepaket für Hessen - Minister stellt Ergebnisse vor
Industrie

Industriepaket für Hessen - Minister stellt Ergebnisse vor

Handfeste Ergebnisse statt Kaffeekränzchen: Das hat Hessens Wirtschaftsminister Mansoori für den «Industrietrialog» mit Land, Betrieben und Gewerkschaften angekündigt. Worum geht es den Partnern?

27.04.2026

Minister Kaweh Mansoori gibt Regierungserklärung ab
Plenarwoche

Minister Kaweh Mansoori gibt Regierungserklärung ab

Bevor der Minister am Dienstagnachmittag am Rednerpult steht, wird im Landtag das Hessentagspaar erwartet. In diesem Jahr wird das Landesfest in Bad Vilbel gefeiert.

13.05.2025

Mansoori: Stärkung der Demokratie ist ein «Langzeitprojekt»
Landtag

Mansoori: Stärkung der Demokratie ist ein «Langzeitprojekt»

Wirtschaftsminister Mansoori erklärt in einer Regierungserklärung, wie er den Standort Hessen stärken will. Zudem findet der SPD-Politiker auch ganz persönliche Worte.

14.05.2024

Wirtschaftsminister Mansoori hält Regierungserklärung
Landespolitik

Wirtschaftsminister Mansoori hält Regierungserklärung

«Wohlstand und Zusammenhalt»: Wirtschaftsminister Mansoori erläutert in einer Regierungserklärung, wie er den Standort Hessen stärken möchte. Zuvor wird im Landtag hoher Besuch aus Fritzlar erwartet.

13.05.2024

Faire Löhne

Minister Mansoori kündigt Reform des Vergabegesetzes an

Das Land will künftig Unternehmen stärken, die faire Löhne zahlen, sagt der neue Minister Mansoori. Die Landtags-Grünen vermissen in der Wirtschaftspolitik klare Ankündigungen zu einem anderen Thema.

07.02.2024