Polizei meldet

Regional mehr Unfälle wegen glatter Straßen

Mehr als 40 Unfälle an einem Morgen – Schneefall bringt Autofahrer im Südwesten ins Schleudern. Wo es am häufigsten krachte.

Zahlreiche Unfälle haben sich im Südwesten ereignet (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Zahlreiche Unfälle haben sich im Südwesten ereignet (Symbolbild)

Aalen/Freiburg/Offenburg (dpa/lsw) -  Glätte und Schneefall haben in vielen Regionen im Südwesten zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Im Main-Tauber-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis passierten am Morgen rund 25 Unfälle, wie das Polizeipräsidium Aalen auf Anfrage mitteilte. Bei einem Unfall kam auf der Landstraße 585 ein Auto in den Gegenverkehr und prallte mit einem weiteren Auto zusammen. Dabei wurde ein Mensch verletzt. 

Auf der Bundesstraße 292 überschlug sich ein Auto aufgrund von Schneeglätte. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bei weiteren Unfällen kamen Autos lediglich von der Fahrbahn ab. Menschen wurden nicht verletzt.

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg ereigneten sich glättebedingte Unfälle, vor allem in Höhenlagen, wie das Präsidium auf Anfrage mitteilte. Bei sechs Unfällen kamen Autos von den Straßen ab oder ins Schleudern und prallten gegeneinander. Es kam lediglich zu leichten Verletzungen.

Im Landkreis Schwäbisch Hall und im Ostalbkreis wurden 16 Unfälle gezählt, wie das Polizeipräsidium Aalen auf Anfrage mitteilte. Bei den meisten waren die Fahrer allein im Auto, kamen von der beteiligt von der Fahrbahn abgekommen und rutschten in Gräben oder gegen Leitplanken. Verletzte gab es keine.

