Tiere

Regionalexpress überfährt drei Kühe

Der Zaun einer Kuhweide ist beschädigt. Neun Tiere reißen aus. Doch statt der Freiheit finden einige von ihnen den Tod auf einem Bahngleis.

Drei Kühe sind von einem Regionalexpress erfasst worden und verendet. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Drei Kühe sind von einem Regionalexpress erfasst worden und verendet. (Symbolbild)

Gaildorf (dpa/lsw) - Drei Kühe sind bei Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) von einem Regionalexpress überfahren worden und gestorben. Polizeiangaben zufolge waren die Tiere am Mittag von einer rund acht Kilometer entfernten Weide ausgerissen, weil der Zaun beschädigt war. Die Polizei ermittelt nun gegen die 48 Jahre alte Halterin wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Der Lokführer hatte kurz vor Mitternacht mehrere Kühe auf den Gleisen bemerkt, eine Schnellbremsung eingeleitet und einen Achtungspfiff abgegeben, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 13 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Strecke zwischen Gaildorf/West und Schwäbisch Hall blieb für die Bergung der Kadaver bis zum Morgen gesperrt. Insgesamt waren neun Kühe ausgebüxt, vier hatte die Halterin direkt wieder eingefangen. Der Verbleib der anderen beiden war zunächst unbekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rinder blockieren Bundesstraße bei Riedlingen
Tiere

Rinder blockieren Bundesstraße bei Riedlingen

Der elektrische Zaun kann die Kühe nicht aufhalten - und die Tiere landen auf der B311. Die Polizei lockt die Rinder von der Straße herunter.

17.07.2025

Autounfall endet für entlaufene Kühe tödlich
Vogelsbergkreis

Autounfall endet für entlaufene Kühe tödlich

Zwei Kühe entkommen von einer Weide und laufen auf eine Straße. Der Ausflug endet für beide tödlich.

02.11.2024

Wetteraukreis

Kuh und Bulle auf dem Weg zur Weide ausgebüxt

02.05.2024

Notfälle

Nach tödlicher Kuh-Attacke: Landwirt muss nicht zahlen

Alpines Gelände birgt einige Gefahren. Auch Kühe können aggressiv reagieren, wenn Wanderer ihnen auf Almwiesen zu nahe kommen. Ein neues Urteil wirft ein Schlaglicht auf das Miteinander von Mensch und Tier.

01.02.2024

Marburg-Biedenkopf

Kühe auf Gleisen bremsen Regionalzug aus

27.04.2023