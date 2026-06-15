Regionalexpress überfährt Schaf
Im Ostalbkreis erfasst ein Zug ein entlaufenes Schaf. Erhebliche Verzögerungen im Bahnverkehr sind die Folge.
Lorch (dpa/lsw) - Ein Zug hat auf der Strecke zwischen Stuttgart und Crailsheim ein entlaufenes Schaf überfahren. Der Lokführer entdeckte das Tier auf der Strecke im Ostalbkreis plötzlich auf den Gleisen und leitete eine Schnellbremsung ein, wie die Bundespolizei mitteilte. Weil er 140 Kilometer pro Stunde fuhr, konnte er den Zug nicht mehr rechtzeitig stoppen.
Die 150 Reisenden blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der betroffene Streckenabschnitt wurde für 80 Minuten gesperrt, was Auswirkungen auf den Zugverkehr in der Region hatte.
Das Tier war der Polizei zufolge von einer Weide ausgebüxt, die sich unmittelbar an den Bahngleisen befindet. Die Polizei ermittelt gegen den 38-jährigen Halter des Schafs wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.