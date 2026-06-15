Unfälle

Regionalexpress überfährt Schaf

Im Ostalbkreis erfasst ein Zug ein entlaufenes Schaf. Erhebliche Verzögerungen im Bahnverkehr sind die Folge.

Der Lokführer konnte nicht mehr bremsen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Der Lokführer konnte nicht mehr bremsen. (Symbolbild)

Lorch (dpa/lsw) - Ein Zug hat auf der Strecke zwischen Stuttgart und Crailsheim ein entlaufenes Schaf überfahren. Der Lokführer entdeckte das Tier auf der Strecke im Ostalbkreis plötzlich auf den Gleisen und leitete eine Schnellbremsung ein, wie die Bundespolizei mitteilte. Weil er 140 Kilometer pro Stunde fuhr, konnte er den Zug nicht mehr rechtzeitig stoppen. 

Die 150 Reisenden blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der betroffene Streckenabschnitt wurde für 80 Minuten gesperrt, was Auswirkungen auf den Zugverkehr in der Region hatte.

Das Tier war der Polizei zufolge von einer Weide ausgebüxt, die sich unmittelbar an den Bahngleisen befindet. Die Polizei ermittelt gegen den 38-jährigen Halter des Schafs wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei nimmt ausgebüxtes Schaf fest
Tiere

Polizei nimmt ausgebüxtes Schaf fest

Streifenwagen statt Weide: Auf einer Landstraße ist ein entlaufenes Schaf unterwegs. Warum das Tier als «Gefangener» in einem Polizeiauto landet.

30.12.2025

Trotz Schnellbremsung: Mann von Zug erfasst und verletzt
Unfälle

Trotz Schnellbremsung: Mann von Zug erfasst und verletzt

Ein 56-Jähriger läuft entlang der Gleise von einem Ort zum anderen. Doch auf den Gleisen ist gerade ein Zug mit 120 Kilometern pro Stunde unterwegs.

06.10.2025

Motorrad von Lastwagen erfasst - 19 Jahre alter Biker stirbt
Unfälle

Motorrad von Lastwagen erfasst - 19 Jahre alter Biker stirbt

Ein Motorradfahrer biegt bei Grün nach links ab. Gleichzeitig überfährt ein Lastwagen eine rote Ampel. Es kommt zum Zusammenstoß. Das hat schwere Folgen.

13.06.2025

Zug erfasst Baum – Bahnverkehr stundenlang unterbrochen
Verkehr

Zug erfasst Baum – Bahnverkehr stundenlang unterbrochen

Ein Mann fällt bei Wittighausen einen Baum. Der stürzt in Richtung der Bahngleise. Das bremst hunderte Zugreisende aus.

11.06.2025

Limburg-Weilburg

Regionalbahn überfährt Gegenstände: Zeugen gesucht

Gefährlicher Vorfall auf einer Bahnstrecke im Landkreis Limburg-Weilburg: Unbekannte haben Gegenstände auf die Gleise gelegt, die eine Regionalbahn überfuhr. Die Polizei sucht Zeugen.

09.04.2024