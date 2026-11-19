Regnerisch und windig in Hessen
Es bleibt erst einmal regnerisch und ungemütlich in Hessen. Und wie sieht das Wetter dann am Wochenende aus?
Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt erst einmal weiter ungemütlich. Am Donnerstag zeigt sich der Himmel zunächst bedeckt und verbreitet fällt Regen. Am Nachmittag können einzelne Gewitter aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen 9 bis 13, im höheren Bergland 6 bis 9 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken, im Bergland teils stürmischen Böen.
Auch am Freitag ist es meist noch bedeckt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 11, auf den Gipfeln der Mittelgebirge bei 4 Grad. Es weht ein mäßiger Wind. Im Süden kann es teils noch starke Böen aus West bis Südwest geben.
Am Samstag meist heiter bis wolkig
Am Samstagmorgen kann es im Süden noch letzten Regen geben. Danach zeigt sich der Himmel größtenteils heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Am Nachmittag besteht den Prognosen zufolge eine geringe Wahrscheinlichkeit für vereinzelte Schauer. Die Temperaturen erreichen zwischen 4 und 9, auf der Wasserkuppe um 2 Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es örtlich Glätte geben.
Am Sonntag ist es dann oft wolkig bis stark bewölkt, im Norden teils neblig-trüb. Abends ist laut dem DWD im Süden etwas Regen oder Schneeregen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 Grad in Nordhessen und 6 Grad im Süden.