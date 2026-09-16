Wetterbericht

Regnerischer Tag: Wo sogar Gewitter und Sturmböen drohen

Es wird herbstlich in Baden-Württemberg. Wie sich das Wetter im Tagesverlauf entwickelt und wann wieder Sonne in Sicht ist.

Es wird Regen erwartet. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Es wird Regen erwartet. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wettermäßig stimmt dieser Mittwoch auf Herbst ein. Für Baden-Württemberg zeichnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen unruhigen Tagesverlauf mit nassem Start, aber freundlicherem Ausklang.

Regenband zieht durch 

Der Vorhersage zufolge zieht ein Regengebiet von Nordwest nach Südost über Baden-Württemberg hinweg. Zuvor könnte es Richtung Allgäu auch einzelne Gewitter geben. Am Nachmittag soll es in Baden schon wieder abtrocknen, die Wolken lockern demnach auf. 

Mit maximal 18 bis 22 Grad werden die Temperaturen laut DWD-Angaben deutlich niedriger ausfallen als zuletzt. Der Wind wehe mäßig aus westlichen Richtungen und frische mit dem Regen böig auf. Im höheren Bergland werden starke, bei Gewittern lokal stürmische Böen erwartet.

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Mehr Sonne am Donnerstag 

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es im Allgäu den Angaben zufolge noch länger nass. Sonst lockere die Bewölkung auf, oft klare es sogar auf. Lokal könne sich Nebel bilden. Die Temperaturen sollen auf 11 bis 7 Grad sinken.

Im Tagesverlauf soll sich nach Auflösung örtlicher Nebelfelder häufiger die Sonne zeigen. Es bleibe trocken. Die Höchsttemperatur dürfte zwischen 17 Grad im Bergland und 24 Grad im Breisgau liegen. Der Wind wehe schwach.

Zum Freitag wieder Wolken 

In der Nacht zu Freitag ziehen von Nordwesten her erneut dichte Wolken auf. In der zweiten Nachthälfte sei örtlich Regen möglich. Die Temperaturen gehen der Prognose zufolge auf 12 bis 7 Grad zurück. 

Am Freitag gibt es demnach zunächst viele Wolken und örtlich etwas Regen. Am Nachmittag setze sich allmählich wieder die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 18 und 23 Grad, im Bergland um 16 Grad. 

In der folgenden Nacht erwarten die Fachleute nur wenige Wolken. Örtlich könne sich Nebel bilden, hieß es auf der Internetseite. Die Frühwerte lägen voraussichtlich zwischen 11 und 6 Grad.

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