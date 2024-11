Regnerischer und teils stürmischer Mittwoch in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Der Himmel präsentiert sich am Mittwoch in Hessen stark bewölkt bis bedeckt. Ab dem späten Vormittag fällt von Westen her zeitweise Regen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte erreichen 7 und 11 Grad, in Hochlagen etwa 5 Grad. Der Wind weht den Vorhersagen zufolge zunächst schwach bis mäßig, frischt jedoch im Tagesverlauf böig auf. Im Bergland sind dann starke bis stürmische Böen möglich.