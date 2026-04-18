Unfall auf der Autobahn

Reifenteil löst Kettenreaktion aus – 20 Fahrzeuge beschädigt

Ein geplatzter Reifen eines Lastwagen-Anhängers sorgt auf der Autobahn 8 für Chaos. Die Zahl der betroffenen Fahrzeuge ist beträchtlich.

Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. (Symbolbild)

Remchingen (dpa/lsw) - Ein Reifenplatzer an einem Lastwagen hat auf der Autobahn 8 bei Remchingen (Enzkreis) einen Unfall mit 20 beteiligten Fahrzeugen ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, löste sich am Freitagabend die Lauffläche eines Anhängerreifens und blieb auf der Fahrbahn liegen. 19 nachfolgende Fahrzeuge wurden beim Überfahren der Reifenteile beschädigt. Verletzte gab es keine, der Schaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt.

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