Reisebus brennt während der Fahrt auf Bundesstraße

Schorndorf (dpa/lsw) - Auf der Bundesstraße 29 bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist während der Fahrt ein Reisebus in Brand geraten. Das Fahrzeug habe am Mittwochabend wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher. An Bord habe sich nur der Fahrer befunden, Fahrgäste seien nicht mit im Bus gewesen. Verletzt wurde niemand. Die B29 war bis in die Nacht gesperrt. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 50.000 Euro.