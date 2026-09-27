Brände

Reitanlage in Flammen - 47 Pferde gerettet

Seit Samstagabend brennt es auf einer landwirtschaftlichen Anlage in Tübingen. Zehn Bewohner retteten sich selbst und 47 Pferde.

Die Löscharbeiten dauern an. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Die Löscharbeiten dauern an.

Tübingen (dpa/lsw) - Bei einem Großbrand auf einer landwirtschaftlichen Anlage in Tübingen sind 47 Pferde gerettet worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, brachten Bewohner der Anlage die Tiere nach draußen. Es stehe unter anderem eine Reitanlage in Flammen, so der Sprecher. Zehn Bewohner des Geländes konnten sich selbst retten. Informationen zu Verletzten lagen den Angaben zufolge zunächst nicht vor. Laut dem Sprecher ist der Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten in der Straße Liemorgen dauern demnach an.

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