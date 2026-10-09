Rekord, Rekord, Rekord: Freiburger in neuer Flughöhe

Freiburg (dpa/lsw) - Rekord-Start, Rekord-Torausbeute, Rekord-Umsatz: Der SC Freiburg reiht derzeit eine beeindruckende Zahl an die andere. Nicht nur sportlich, auch wirtschaftlich ist der badische Fußball-Bundesligist längst in neuen Sphären unterwegs. «Herausragend» sei das abgelaufene Geschäftsjahr gewesen, sagte Finanzvorstand Oliver Leki auf der Mitgliederversammlung am Donnerstag. Fast bis Mitternacht saß die SC-Familie zusammen. Es war ein weiterer Festtag. Gibt's gegen den FC Schalke 04 nun gleich den nächsten?

Fünf Siege in Serie gegen Schalke

Die Favoritenrolle liegt klar bei den Freiburgern, wenn die königsblauen Bundesliga-Rückkehrer am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Breisgau zu Gast sind. Erstmals in seiner Erstliga-Historie holte der Sport-Club zehn Punkte aus den ersten vier Saisonspielen, erstmals schoss er dabei zwölf Tore. Gegen Schalke gelangen im Oberhaus zuletzt sogar gleich fünf Siege in Serie. Beim bislang letzten, einem eindrucksvollen 4:0 im April 2023, traf auch Matthias Ginter.

Der Abwehrchef hatte diese Woche seinen Vertrag verlängert. Erst die - mitunter bemerkenswerten - Debüts von Yannik Engelhardt, Philipp Treu und Derry Scherhant in der Nationalmannschaft. Dann der neue Ginter-Deal. Auch in der Länderspielpause rissen die guten Nachrichten für die Freiburger nicht ab. Und schließlich präsentierte Finanzchef Leki den rund 900 anwesenden SC-Mitgliedern bei der Versammlung in der Sick-Arena noch seine Rekordzahlen.

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Foto: Christian Charisius/dpa Präsentierte beeindruckende Zahlen: Freiburgs Finanzboss Oliver Leki. (Archivbild)

Rekord-Umsatz und Jubiläums-Feier

Einen Umsatz von 212,1 Millionen Euro haben die Freiburger in der Saison 2025/2026 erzielt. Der Jahresüberschuss lag bei 30,5 Millionen Euro. Neben hohen Transfererlösen machten sich vor allem die Erfolge in der Europa League, in der man erst im Endspiel gegen Aston Villa verlor, und im DFB-Pokal, in dem man im Halbfinale dem VfB Stuttgart unterlag, positiv bemerkbar. Der einst so kleine SC mittendrin im Konzert der Großen. Und dennoch bleibt er sich treu.

Die berühmte Fußballschule gilt seit jeher als Fundament des Freiburger Erfolgs. Als sie in der dreiwöchigen Bundesliga-Pause nun ihr 25-jähriges Bestehen feierte, kamen sie alle: die Trainer-Legenden Volker Finke und Christian Streich, der einstige Rekord-Torjäger Nils Petersen, der frühere Torwart Richard Golz.