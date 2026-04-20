Fußball-Bundesliga

Nach Arbeitssieg: SC Freiburg bereit für nächsten «Festtag»

Nach dem Sieg gegen Heidenheim fiebert Freiburg dem Pokal-Kracher in Stuttgart entgegen. Was sich das Team für das Halbfinale vorgenommen hat.

Der SC Freiburg bleibt erfolgreich im Liga-Alltag. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der SC Freiburg bleibt erfolgreich im Liga-Alltag.

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg hat sich eine Stärke erarbeitet, die im Saisonendspurt entscheidend sein kann: Nach Spielen auf europäischer Bühne ruft das Team auch in der Fußball-Bundesliga verlässlich seine Leistung ab. Auf das 3:1 am Donnerstag in der Europa League bei Celta Vigo folgte nun ein 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim - bereits der dritte Liga-Sieg in Serie nach einem Auftritt im Europapokal. «Es ist eine Qualität, dass du solche Spiele ziehst», sagte Angreifer Igor Matanovic.

Mit diesem Selbstverständnis geht Freiburg nun in das Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart. Die Breisgauer reisen mit Selbstvertrauen an, wissen aber um die deutlich höhere Hürde. «Es kribbelt brutal, ich habe so etwas ja noch nie erleben dürfen», sagte Matanovic vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag (20.45 Uhr/Sky und ARD). «Stuttgart ist natürlich ein Brett. Da reichen 100 Prozent nicht, da müssen wir 120 Prozent geben.»

Zweikampf in der Liga mit Eintracht Frankfurt

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Maximilian Eggestein - Siegtorschütze am Sonntag - hofft nach dem erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Europa League und dem Arbeitssieg gegen Heidenheim auf den nächsten «Festtag» in Stuttgart.

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In der Bundesliga-Tabelle überholt das Team von Trainer Julian Schuster indes Eintracht Frankfurt und belegt bei noch vier ausstehenden Spielen den siebten Platz. Eine weitere Europapokal-Saison ist greifbar. «Es wird darauf hinauslaufen, dass wir Siebter oder Achter werden und wir wollen das Maximum herausholen», sagte Abwehrchef Matthias Ginter, der sich ebenfalls auf das Landesduell im Pokal freut: «Es beginnt die heiße Phase.»

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