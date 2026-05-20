SC Freiburg kämpft in Istanbul um ersten Europapokal-Titel

Istanbul (dpa) - Der SC Freiburg möchte im größten Spiel der Vereinsgeschichte seinen ersten Europapokal-Titel feiern. Im Endspiel der Europa League trifft der badische Fußball-Bundesligist am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Istanbul auf Aston Villa aus der Premier League. Die Badener gehen als Außenseiter in die Partie. Im Falle des Sieges würde sich der SC Freiburg zum ersten Mal für die lukrative Champions League qualifizieren.