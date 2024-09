Rekordsumme als Darlehen für kommunale Projekte

Wiesbaden (dpa/lhe) - 2024 fließt aus dem Hessischen Investitionsfonds laut Finanzministerium so viel Geld noch nie als Darlehen an Kommunen für einzelne Vorhaben wie den Bau oder die Sanierung von Schulen und Sportplätzen. «Über verschiedene günstige Darlehensformen können in diesem Jahr 142 Projekte mit insgesamt 327,7 Millionen Euro unterstützt werden», teilte das Ministerium in Wiesbaden mit.