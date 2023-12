Religiosität beeinflusst Kinderwunsch schon bei Jugendlichen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Religiosität wirkt sich laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) schon in jungen Jahren auf den Kinderwunsch aus. Die Untersuchung zeige, dass 15-jährige religiöse Mädchen und Jungen im Schnitt 2,1 Kinder bekommen wollen, nicht-religiöse Gleichaltrige hingegen nur 1,7, teilte das BiB am Mittwoch in Wiesbaden mit. Als religiös gilt in der Studie, wer einmal im Monat eine religiöse Veranstaltung oder ein Gotteshaus besucht, unabhängig von der Glaubensrichtung.