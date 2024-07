Studie: Soziales Umfeld beeinflusst, ob Kinder lügen

Für die in der Fachzeitschrift «The Economic Journal» vorgestellte Studie begleitete das Team Kinder und deren Familien aus Köln und Bonn seit dem Grundschulalter, zum Großteil aus bildungsfernen und sozioökonomisch schwachen Haushalten. Darunter nahmen mehr als 200 zufällig ausgewählte Kinder ein Jahr lang an einem Mentoring-Programm teil, bei dem Ehrenamtliche einmal die Woche Zeit mit ihnen verbrachten, gemeinsam etwas Schönes unternahmen und so zu einer festen Bezugsperson wurden. Die übrigen Kinder kamen in die Kontrollgruppe. Kinder aus bildungsnahen Haushalten dienten als zusätzlicher Vergleich.