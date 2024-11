Remis in Unterhaching: Wehen Wiesbaden erneut ohne Sieg

Unterhaching (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden wartet weiter auf den nächsten Sieg in der 3. Fußball-Liga. Auch bei der abstiegsbedrohten SpVgg Unterhaching kamen die Hessen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Fabian Greilinger (35. Minute) gelang lediglich der Ausgleich, nachdem Julian Kügel (16.) die Rand-Münchner in Führung geschossen hatte. Für den SVWW war es das vierte Spiel nacheinander ohne Dreier. Dadurch verpasste es Wiesbaden erneut, in der Tabelle näher an die Spitzenplätze heranzurücken.