Greilinger wechselt von 1860 nach Wiesbaden

«Fabian wird uns mit seinen Tugenden auf der linken Außenbahn sehr guttun», sagte SVWW-Sportgeschäftsführer Uwe Stöver. Greilinger bestritt in der abgelaufenen Saison 30 Einsätze für die Löwen in der 3. Liga. «Mein Ziel ist es, mich persönlich weiterzuentwickeln und hier den nächsten Schritt zu gehen. Dabei möchte ich in jedem Spiel Gas geben und zeigen, was ich kann», sagte der Linksfuß.