Abwehr-Rotation bei Wehen Wiesbaden gegen Essen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Trainer Nils Döring muss im Heimspiel des SV Wehen Wiesbaden gegen Rot-Weiss Essen seine Dreier-Abwehrreihe umbauen. Der etatmäßige linke Verteidiger Felix Luckeneder fällt gesperrt aus. Für ihn wird Justin Janitzek spielen. «Er hat in den letzten Wochen immer wieder sehr gut trainiert und in den Testspielen der Wintervorbereitung starke Spielleistungen gezeigt. Er hat mein volles Vertrauen», sagte Döring vor der Drittligapartie am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport).