Wehen Wiesbaden gewinnt Testspiel in Karlsruhe

Karlsruhe (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat mit einem Testspielsieg beim Karlsruher SC viel Schwung für den Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Liga geholt. Die Hessen setzten sich beim Zweitliga-Tabellenvierten mit 3:1 (0:1) durch. Nick Bätzner per Handelfmeter (49. Minute) und Justin Janitzek mit einem Doppelpack (61./88.) erzielten die Tore für den SVWW. Marcel Beifus (16.) hatte den KSC in Führung gebracht.