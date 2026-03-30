Kriminalität

Rentner beklaut und Treppe runter gestoßen

Ein Rentner ist mit seinem Rollator unterwegs. Plötzlich wird er Opfer eines Diebstahls.

Der 83-Jährige hat sich eine Platzwunde zugezogen.(Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der 83-Jährige hat sich eine Platzwunde zugezogen.(Archivbild)

Bensheim (dpa/lhe) - Ein Unbekannter hat im südhessischen Bensheim einem 83-Jährigen seinen Geldbeutel aus dem Rollator gestohlen und ihn dann rückwärts eine Treppe runter gestoßen. Der Senior habe eine Platzwunde und ein Hämatom am Kopf erlitten, teilte die Polizei mit. Der Dieb sei nach der Tat am vergangenen Freitag zu Fuß geflüchtet. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können.

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