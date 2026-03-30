Zeugenaufruf

Bensheim: 83-Jähriger bestohlen und Treppe hinuntergestoßen

Ein Unbekannter hat in Bensheim einen Senior mit Rollator ausgeraubt und gestoßen. Der 83-Jährige zieht sich bei dem Sturz Verletzungen zu.

In Bensheim wurde ein 83-Jähriger bestohlen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
In Bensheim wurde ein 83-Jähriger bestohlen (Symbolbild).

Bensheim. Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag einen 83-Jährigen in Bensheim bestohlen und eine Treppe hinuntergestoßen. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Kriminelle dem Senior gegen 14.30 Uhr in der Promenadestraße zunächst den Geldbeutel samt Bargeld aus dessen Rollator. Anschließend stieß er ihn rückwärts die Treppe hinab, wobei sich der 83-Jährige eine Platzwunde und ein Hämatom am Kopf zuzog. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß.

Er war zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und hatte einen Dreitagebart. Er trug eine helle Jacke, eine dunkle Hose und eine schwarze Basecap. Nach Angaben des Geschädigten hatte der Kriminelle ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06251 84680 zu melden. (sig)

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