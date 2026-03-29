Unbekannter soll Jugendlichen in Parkhaus ausgeraubt haben
Ein 16-Jähriger berichtet, er sei von einem Mann geschlagen und zur Herausgabe von Wertgegenständen gezwungen worden. Die Polizei sucht Zeugen.
Limburg (dpa/lhe) - Ein Jugendlicher soll in einem Parkhaus in Limburg niedergeschlagen und ausgeraubt worden sein. Der 16-Jährige habe angegeben, am frühen Samstagabend von einem Unbekannten angegriffen worden zu sein, teilte die Polizei mit. Der etwa 20- bis 30-Jährige habe den Jugendlichen mehrfach mit der Faust geschlagen, woraufhin er zu Boden gegangen sei.
Anschließend soll er ihn aufgefordert haben, seine Klamotten auszuziehen und seine Wertgegenstände auszuhändigen. Der Räuber sei danach in eine unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise.